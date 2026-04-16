LIVゴルフの将来を巡る資金不安の報道が広がる中、スコット・オニールCEOが「運営は計画通り継続している」と否定したと、米CNNなど複数の海外メディアが報じた。【写真】「おかえり」松山英樹がPGA復帰のケプカを歓迎報道によると、サウジアラビアの政府系ファンド『PIF』が、LIVゴルフへの資金提供の打ち切りを検討しているとの見方が浮上。SNS上でもリーグの将来を不安視する声が広がっていた。こうした状況を受け、オニールCEO