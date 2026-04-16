モデルの亜希（57）が、元プロ野球選手の元夫・清原和博（58）や息子たちに誕生日を祝福してもらった様子を公開し、注目を集めている。【映像】亜希の誕生日を祝う元夫・清原和博やイケメン息子たち23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。Instagramでは、30分で作った品数豊富なお弁当やテレビ番組出演時のオフショットなど日常の様子を発信してきた。さらに、清原が出演するトークショーにマネ