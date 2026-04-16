【KontrolFreek No-Slip Thumb Grips - Galaxy Edition（4個セット）】 4月17日～順次発売 価格：2,200円 KontrolFreekは、Nintendo Switch 2向けサムグリップ「KontrolFreek No-Slip Thumb Grips - Galaxy Edition（4個セット）」を4月17日よりAmazonなどにて順次発売する。価格は2,200円。 本商品は、「Galaxy」シリーズのデザインを採用したサムグリップ。独自