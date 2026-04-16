お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハロー！ミキティ」を更新。１６年ぶりのドラマ出演となる日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる」（土曜・午後９時）の主演・町田啓太をゲストに迎えた対談の様子を公開した。冒頭、町田はドラマの撮影現場で藤本にアドバイスを求め、その返答に助けられたと話した。「あれ、アドバイスにな