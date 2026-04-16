お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハロー！ミキティ」を更新。１６年ぶりのドラマ出演となる日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる」（土曜・午後９時）の主演・町田啓太をゲストに迎えた対談の様子を公開した。

冒頭、町田はドラマの撮影現場で藤本にアドバイスを求め、その返答に助けられたと話した。「あれ、アドバイスになってました？」と藤本が返すと「めちゃくちゃ（助かった）」と感謝した。

「そんな具体的なアドバイスじゃなかったんですけど、『いい感じに適当にするのがいいと思います』って。いい意味で適当にって」と助言した内容を明かした藤本。町田は「僕も最初、一生懸命にやってたんですけど、自分のエネルギーもなくなっていくし、やばい！午前中でもう眠い！みたいな」と、２０人以上の子どもたちの中でいっぱいいっぱいになっていた状況だったという。

「朝８時くらいから来て、みんなでラジオ体操するんですけど、その前からフルＭＡＸで、夜７時くらいまでフルＭＡＸで、休憩時間もずっとだから。まだ序盤だったので、これは（藤本に）聞くしかないと思って」と助言を求めた理由を語った。

藤本のアドバイスを聞き「そこからすごく楽になりました」と町田。「僕がちょっといい加減になったら、みんなもちょっといい加減になって、逆にいいコミュニケーションというか。今までそういう感じじゃなくなかった？みたいな感じで話してくれるようになって。無理しちゃいけないんだなって思いました。すごく勉強になりました」と、感謝と伝えた。

そして、「これからはどうされるんですか？ ネクストレベルは？」と町田が質問。藤本は「楽しくは基本だと思うんですけど、ストッパーとして楽しませすぎないようにしなきゃなと思ってます」と返答。「（子どもは）本当にどこまでも行っちゃうから。ほっといても楽しんでるので、ちゃんとフタはしといてあげないとなと思ってます」とまたまた的確なアドバイス。これを聞いた町田は「こうやって皆さん、（ハロー！ミキティに）相談してるんですね。そりゃ、相談したくなりますわ」とひたすら感心していた。

同ドラマは不登校の子どもたちの居場所・フリースクールが舞台。町田はフリースクールの先生、藤本は元看護師でフリースクールのスタッフを演じている。