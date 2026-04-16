民間の信用調査会社「帝国データバンク岡山支店」によりますと、藤久建設(株)（倉敷市亀山）は、4月2日に岡山地裁倉敷支部より破産手続き開始決定を受けました。 【写真を見る】【倒産】官公庁や地元の建設業者から宅地造成工事など受注していた土木工事業者が破産手続き開始決定負債は約1億2000万円の見込みコロナ禍などで受注量が不安定に【帝国データバンク】 コロナ禍などで受注量が不安定に 藤久建設は、1