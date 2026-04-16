旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■彩に正解：絹さや難易度：★☆☆☆☆豆よりさやを味わう絹さやとはマメ科に属するエンドウの若いさやを食べる野菜です。豆そのものを食べるグリーンピースや、さやごと食べるスナップエンドウと同じ仲間です。エンドウ豆温暖な地域での