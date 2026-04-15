とちぎテレビ ３月に行われた那須町の町長選挙で、１票差で敗れた次点候補が票の再審査を申し立てたことについて、栃木県選挙管理委員会は１５日、５月に改めて全ての票を確認し、６月上旬までに裁決を行うことを決めました。 那須町の町長選挙を巡っては、１票差で次点となった前の町議会議員の小山田典之氏が町の選挙管理委員会に当選の無効を求めて異議を申し出ました。町の選挙管理委員会が投票された全ての票を再点