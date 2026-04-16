日々の食料品や日用品の買い物で「イオン」を利用している家庭も多いかもしれません。例えば、月5万円程度を支出している場合、年間では約60万円の出費となります。こうした支出に対して、一定のキャッシュバックが受けられる仕組みがあるとすれば、関心を持つ方もいるでしょう。 イオンには、利用金額に応じて一部が還元される株主優待制度が設けられています。本記事では、その制度の仕組みや必要となる投資額の目安につ