イオンで毎月「5万円」ほど買い物しています。キャッシュバックがある株主優待は、いくら投資すれば受けられるのでしょうか？

100株保有で「1％」のキャッシュバック

日頃からイオンでの買い物をメインにされている方にとって、株主優待制度は家計にとってメリットのある仕組みのひとつといえるでしょう。イオンで月5万円ほど買い物をしている場合、年間では60万円程度の支出となります。こうした支出に対して株主優待によるキャッシュバックを活用できれば、家計負担の軽減につながる可能性があります。

2026年4月現在、イオン株式会社の株主優待制度では、100株以上保有することで「オーナーズカード」が発行されます。

このカードを提示して対象の支払い方法で買い物を行うと、その期間の合計利用金額に対して、保有株数に応じた返金率で、半年ごとにキャッシュバックが受けられます。100株保有時の返金率は1％ですので、年間60万円の買い物をした場合、理論上は年間6000円相当のキャッシュバックが受けられる計算です。

一方で、300株を保有すると返金率は3％に上がります。この場合、同じ60万円の利用でも、理論上の還元額は1万8000円となります。ただし、株式投資には購入額や税金などの負担も伴うため、自身の利用額と投資額のバランスを踏まえて、どの区分を目指すかを検討することが重要です。



投資に必要な金額目安とキャッシュバックの仕組みを解説

では、具体的にいくらあればこの権利を得られるのでしょうか。2026年4月14日時点のイオン株式会社（8267）の終値は約1722円です。100株を購入する場合、単純計算では約17万2200円の投資が必要となります。ただし、実際の取引では手数料や税金などが加算されるため、初期投資はこれよりやや多くなる可能性があります。

キャッシュバックの仕組みはシンプルで、半年間（3月～8月末、9月～翌2月末）の利用金額合計に対して、保有株数ごとの返金率が適用されます。上限は半年間で100万円までの利用分です。以下に返金率の目安をまとめました。



・100株～：1％

・200株～：2％

・300株～：3％

・1500株～：4％

・3000株～：5％

・9000株～：7％

注意点として、還元を受けるためには「現金、WAON（イオンの電子マネー）、イオンマークのカードでのクレジット払い、イオン商品券、イオンギフトカード」など、指定された支払い方法を利用する必要があります。



「オーナーズカード」のその他のメリットと注意点

オーナーズカードの魅力はキャッシュバックだけではありません。毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」には、対象の支払い方法で、「5％割引特典」に加えて、還元特典も適用されるため、実質的な割引率がさらに高まります。

また、イオンシネマやイオンペットなどでの会計時割引および優待料金特典等、生活に寄り添った特典が多数用意されています。

ただし、株式投資のリスクも忘れてはいけません。株価は日々変動しており、購入時よりも値下がりする可能性もあれば、業績に応じて配当金や優待内容が変更されるケースもあります。株主優待目当ての投資であっても、あくまで「長期的な資産運用」の一環として、無理のない余剰資金で行うことが前提です。



まとめ

イオンの株主優待は、日常的に同社の店舗を利用している家庭にとって、活用価値の高い制度のひとつといえます。月5万円程度の支出がある場合には、還元によって一定の家計負担の軽減につながる可能性があります。

検討にあたっては、現在の株価水準を確認したうえで、100株から始めるのか、より高い還元率を見据えてそれ以上の保有を検討するのかを、自身の資産状況に応じてシミュレーションすることが重要です。市場環境やリスクにも留意しながら、ライフスタイルに合った形で制度の活用を検討するとよいでしょう。



出典

イオン株式会社 株主優待制度

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー