高齢の母から「キャッシュカードを預けるから、入院費をATMで引き出してきてほしい」と頼まれた際、家族としては「助けてあげたい」と思う反面、「勝手におろすのは法律や銀行のルール上問題ないのだろうか？」と判断に迷うケースもあるでしょう。 一般的に、本人の同意がある場合には一定の範囲で対応が可能とされますが、そこにはいくつかの注意点と、将来を見据えた「備え」の知識が必要です。本記事