高齢の母が入院し「カードを渡すからATMで引き出してほしい」と言われました。家族が代わりに出金するのはルール上問題ないのでしょうか？

入院中の家族の口座からの出金は本人の同意があれば原則として違法ではないと考えられるが注意点がある

入院中の母親からキャッシュカードを預かり、入院費などを支払うためにATMで引き出す行為は、本人の明確な同意があり、その同意に基づくものであれば、直ちに違法とはいえないでしょう。

しかし、実務上は2つの大きな注意点があります。

ATMでの引き出しは窓口と異なり、対面での本人確認がないため、銀行側に「本人の意思である」ことを示す記録が残りにくい面があります。後から他の親族に使い込みを疑われるなどのトラブルを避けるため、引き出した金額や使途をメモし、必要に応じて本人から領収書や記帳内容に確認のサインをもらっておくと安心でしょう。

また、ATMでの出金には金額の制限があり、代理人による窓口引き出しについても、金融機関ごとに上限額や確認手続きが定められているため、事前確認が必要です。高額な医療費が必要な場合は、事前に利用している銀行のルールを確認しておきましょう。



窓口での委任状手続きや代理人指名制度を賢く活用する

より確実な手続きを行いたい場合には、銀行窓口での対応を基本に考えるとよいでしょう。母親の体調や状況を踏まえながら、適切な方法を選択することが重要です。

最も一般的なのは「委任状」による手続きです。通帳、お届け印、委任状、名義人（母親）と代理人（ご自身）それぞれの本人確認書類など、銀行が指定する必要書類を持参します。銀行によっては本人へ電話で意思確認を行う場合もあるため、母親が電話対応できる状態だと手続きが進めやすくなります。

もし入院期間が長引くことが予想されるなら、「代理人カード」の作成や「代理人指名手続き」などが便利です。これらを活用すれば、事前に指名した親族などが、銀行の定める範囲で本人に代わって窓口で手続きができるようになります。



医療費負担を軽減する制度の活用も検討する

代理での出金に奔走する前に、そもそも「引き出す現金の額」自体を減らす工夫も大切です。これは代理人である家族の負担軽減にも直結します。

まず、高額な医療費がかかる場合は、必要に応じて入院前に「限度額適用認定証」を申請しましょう。これを病院の窓口に提示すれば、支払額を自己負担限度額までに抑えられます。最初から支払う金額が少なくて済むため、結果として銀行へ出向く回数を減らすことにもつながると考えられます。

もし本人の容体が急変し、意思確認が困難となった場合には、まず金融機関へ相談することが重要です。その際、診断書など事情を示す資料を準備したうえで、適切な対応方法について確認しておくとよいでしょう。



まとめ

入院中の家族に代わってATMで出金すること自体は、本人の明確な同意があれば直ちに違法になることはないと考えられます。ただし、後々のトラブルを防ぐために、使途や金額の記録を残すことが重要です。高額な出金が必要な場合は、委任状や代理人制度の活用も検討しましょう。

また、「高額療養費制度」などを利用すれば、そもそもの現金負担を減らすことも可能なケースがあります。ルールと制度を正しく理解し、安心して対応できるよう備えておくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー