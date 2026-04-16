現役詐欺グループ「リーダー」が明かす手口2026年2月に警察庁が発表した「犯罪情勢」で明らかになったのは、詐欺大国・ニッポンの実情だった。2025年の特殊詐欺の被害件数は2万7758件で、前年比31％増。被害金額は2024年の倍に当たる1414億円まで急増している。いずれも統計史上、ワーストの数字である。なかでも顕著なのが「ニセ警察官詐欺」だ。警察官や検事を騙る人物が電話をかけ、逮捕などをちらつかせて金銭を騙し取る手口で