クアーズフィールドでは通算成績で打率.387、7本塁打、20打点、OPS1.226超をマークする大谷日本時間4月18日からロッキーズの本拠地クアーズフィールドでの4連戦に臨むドジャース。標高1マイル（約1600m）に位置するMLB随一の高地球場であり、打球が飛びやすいことから"打者天国"とも称されるこの地で大谷翔平はいったい何発打つのだろうか？※データはいずれも日本時間4月8日時点【写真】本塁打も多く出る打者天国クアーズフィール