大谷翔平の第2打席でマクリーンが投じたスイーパー【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）衝撃の曲がり幅だった。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で出場し3打数無安打、1四球だった。この試合中、大谷に対して投じられた1球に米ファンが驚愕している。山本由伸投手が好投を見せる裏で「何が起きたんだ？」などとの声が上がっている。驚き