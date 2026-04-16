大谷翔平の第2打席でマクリーンが投じたスイーパー

【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

衝撃の曲がり幅だった。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で出場し3打数無安打、1四球だった。この試合中、大谷に対して投じられた1球に米ファンが驚愕している。山本由伸投手が好投を見せる裏で「何が起きたんだ？」などとの声が上がっている。

驚きのボールが投じられたのは、3回1死走者なしで迎えた大谷の打席だった。ノーラン・マクリーン投手が投じた初球の85.7マイル（約137.9キロ）のスイーパーは、外角のボールゾーンから急激に変化。左打席に立つ大谷の膝元をえぐるような異次元の軌道を描き、大谷も思わず驚いたかのようなリアクションを見せた。

この驚愕の変化球に「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が注目した。自身の公式X（旧ツイッター）で実際の投球動画を公開し、「ノーラン・マクリーンのスイーパーの動きがオオタニを混乱させる」と紹介した。

信じがたい軌道にSNS上のファンも即座に反応した。「本格的な魔法だ」「ボックスの端から端へスライド」「すごいのよ」「これヤバすぎるやろ笑笑」「ヤバすぎて笑うしかない」「どう打つんだ？」「これはAIか」「驚異的だ」と衝撃を受けていたファンも多かったようだ。（Full-Count編集部）