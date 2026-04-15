ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーで俳優としても活躍する武藤潤の写真集「燕飛（えんび）」より特典カット6点が解禁となった。【写真】武藤潤、かわいいカットから美しい横顔まで特典カット6点イッキ見「燕飛」は武藤の自身初のソロ写真集で、6月10日「武藤の日」に発売。この度、購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が解禁となった。販売場所によって絵柄が異なるインスタン