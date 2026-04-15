「なんだか調子が悪い」「なかなか疲れが取れない」と日ごろ悩んでいる方は多いでしょう。アイセイ薬局の健康情報ウェブHELiCOに掲載された、漫画家・なおにゃんさんの作品『おうち入院をやってみた。』では、そんな疲れに悩む作者がおこなった取り組みについて描かれています。同作はInstagramに投稿されると約2400のいいねが寄せられ、X（旧Twitter）でも約200のいいねが集まりました。【漫画】「おうち入院をやってみた。」（全