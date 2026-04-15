なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志らメインキャスト陣が登場する特別映像の配信が決定した。【動画】『山口くんはワルくない』特別映像「集まれ！山口くん推し隊キックオフパーティー」斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織