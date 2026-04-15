なにわ男子・高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』 メインキャスト陣が登場する特別映像配信
なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志らメインキャスト陣が登場する特別映像の配信が決定した。
【動画】『山口くんはワルくない』特別映像「集まれ！ 山口くん推し隊 キックオフパーティー」
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋恭平が演じる。山口くんと急接近するヒロイン・皐を演じるのは高橋ひかる。皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインの恋のライバル（？）となる石崎を岩瀬が演じる。主題歌は、なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」。
公開まで2ヵ月を切り、この度、山口くんの魅力を全国へ広める「山口くん推し隊」を増やすべく、4月15日20時より特別映像「集まれ！ 山口くん推し隊 キックオフパーティー」の配信が決定。映像には、劇中で“予測不能な恋のトライアングル”を展開する高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬の3人が登場。撮影中も関西弁トークが止まらなかったという彼らは、終始リラックスした様子で息の合ったボケとツッコミを展開する。
山口くんの魅力を高橋ひかると岩瀬洋志がそれぞれプレゼンし、高橋恭平がジャッジする「ヒロインvsライバル対決！」や、SNSで募集した「言われてみたい関西弁キュン セリフ」を実際に披露するコーナーなど、悶絶必至の企画が満載。さらに、3人も「かわいい！」と大興奮の原作者・斉木優描き下ろしの【宣伝隊長キャラクター】のお披露目＆命名式や、山口くん推し隊認定画像プレゼントに新グッズ発表など、見逃せない情報が盛りだくさんの内容となっている。
また、この度、5月7日に本作の大阪最速試写会の実施が決定。山口くん、そして高橋恭平の故郷でもある“聖地”大阪で、どこよりも早く本編を鑑賞できる。当日はメインキャストの3人に加え、山口くんのクラスメイト・野中秋役で出演する永岡蓮王（AmBitious）も登壇。全員関西出身の布陣による、地元愛溢れるトークにも期待が高まる。試写会は、映画公式SNSをはじめ各所で招待キャンペーンをアナウンス予定だ。
さらに、大阪らしさ全開の＜関西限定ポスター＞も解禁。「映画みにいこや！」と関西弁で誘う山口くんの背景には、ド派手なヒョウ柄が描かれている。本ビジュアルは、関西の一部劇場や書店、タイアップ店舗等で掲出予定。また、東映ジョイ系列含む全国の映画館で、購入者特典のフォトカード付き「たこ焼き」味オリジナルポップコーン袋の販売が決定。5月7日の大阪最速試写会会場にて先行販売も予定している。なお、先行販売は最速試写会当日のみとなっている。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
【動画】『山口くんはワルくない』特別映像「集まれ！ 山口くん推し隊 キックオフパーティー」
斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだけど実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋恭平が演じる。山口くんと急接近するヒロイン・皐を演じるのは高橋ひかる。皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインの恋のライバル（？）となる石崎を岩瀬が演じる。主題歌は、なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」。
山口くんの魅力を高橋ひかると岩瀬洋志がそれぞれプレゼンし、高橋恭平がジャッジする「ヒロインvsライバル対決！」や、SNSで募集した「言われてみたい関西弁キュン セリフ」を実際に披露するコーナーなど、悶絶必至の企画が満載。さらに、3人も「かわいい！」と大興奮の原作者・斉木優描き下ろしの【宣伝隊長キャラクター】のお披露目＆命名式や、山口くん推し隊認定画像プレゼントに新グッズ発表など、見逃せない情報が盛りだくさんの内容となっている。
また、この度、5月7日に本作の大阪最速試写会の実施が決定。山口くん、そして高橋恭平の故郷でもある“聖地”大阪で、どこよりも早く本編を鑑賞できる。当日はメインキャストの3人に加え、山口くんのクラスメイト・野中秋役で出演する永岡蓮王（AmBitious）も登壇。全員関西出身の布陣による、地元愛溢れるトークにも期待が高まる。試写会は、映画公式SNSをはじめ各所で招待キャンペーンをアナウンス予定だ。
さらに、大阪らしさ全開の＜関西限定ポスター＞も解禁。「映画みにいこや！」と関西弁で誘う山口くんの背景には、ド派手なヒョウ柄が描かれている。本ビジュアルは、関西の一部劇場や書店、タイアップ店舗等で掲出予定。また、東映ジョイ系列含む全国の映画館で、購入者特典のフォトカード付き「たこ焼き」味オリジナルポップコーン袋の販売が決定。5月7日の大阪最速試写会会場にて先行販売も予定している。なお、先行販売は最速試写会当日のみとなっている。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。