卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。日本は男女ともに金メダルをかけた戦いに臨む。そうした中、WTT公式サイトのXは2022年大会のベストラリーを振り返っており、日本選手たちも上位に名を連ねている。 ■中国・成都で開催された2022年 今回の世界卓球は第1回（1926年）の開催地だったイギリス・ロンドンで、100周年を記念して開催される。