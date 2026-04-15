広島戦プロ野球・中日のドラフト6位ルーキー・花田旭外野手が止まらない。14日に豊橋市民球場で行われた広島戦に「5番・中堅」で先発出場。初回に左翼線へタイムリーを放つと、5回にも左前へタイムリー。変化球を見事に捉えた技ありの打撃をファンも褒めたたえている。初のクリーンアップ抜擢に応えた。初回1死一、三塁で打席に立った花田。カウント1-1から広島先発・森下が投じた縦に割れるカーブを見事に捉えると、鋭い打球