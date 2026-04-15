春の新宿にドイツの風が吹く。ドイツ・ミュンヘンの人気ビアホール「ホフブロイハウス」を再現した本格的なビアホールが新宿に誕生する。2026年4月15日（水）にグランドオープンする『ホフブロイ トウキョウ』とはいったいどんなお店なのか。本場ミュンヘンのビアホールが新宿に！ドイツの文化を楽しもう2026年4月15日（水）、新宿・歌舞伎町にビアホール『ホフブロイ トウキョウ』がオープンする。ドイツで毎年開催されるビール