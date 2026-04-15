Jpn1羽田盃に来場東京シティ競馬（TCK）の2026年度イメージキャラクターをつとめる俳優の横浜流星が、公式YouTubeチャンネルに登場。「競馬に関わるすべての人を輝かせたい」というメッセージと共に発表されたサプライズには、ファンも驚きの声をあげている。7日にTCKよりイメージキャラクター就任が発表されていた横浜。公式YouTubeでは、29日に大井競馬場で開催される3歳ダート3冠の緒戦、Jpn1羽田盃（ダート1800メートル）