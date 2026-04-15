Jpn1羽田盃に来場

東京シティ競馬（TCK）の2026年度イメージキャラクターをつとめる俳優の横浜流星が、公式YouTubeチャンネルに登場。「競馬に関わるすべての人を輝かせたい」というメッセージと共に発表されたサプライズには、ファンも驚きの声をあげている。

7日にTCKよりイメージキャラクター就任が発表されていた横浜。公式YouTubeでは、29日に大井競馬場で開催される3歳ダート3冠の緒戦、Jpn1羽田盃（ダート1800メートル）のコンセプトムービーと共に、就任にあたってのメッセージ動画が公開された。

動画の中で横浜は、「競馬に関わるすべての人を輝かせたい、競馬場のイメージを新しくしたい、そういう想いを持ってCM撮影にのぞんでいる」と意気込んだ。続けて羽田盃のプレゼンターを務めることを発表。「楽しみです」と語るとSNS上のファンから喜びや驚きの声があがった。

「表彰式も中継ありますように」

「一気に目が覚めた！4/29！よかった、予定入ってない」

「早々にプレゼンターとして来場してくれるのね 仕事だぁ」

「大井競馬場へ行けばプレゼンターの流星さんに誰でも会えます！」

「え、もう羽田盃のプレゼンターすんの？？？」

「夜の競馬場のイメージ一新に一役買うとはおもう」

「年末じゃなくてもう横浜流星来ちゃうのかよ、大井競馬場」

29歳の横浜は昨年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に主演。主演映画「正体」で最優秀主演男優賞を受賞している。



（THE ANSWER編集部）