長野県小川村では、里山を彩るサクラと雪が残る北アルプスの絶景を眺めることができます。山肌を染め上げたサクラと雪残る北アルプス。小川村にはサクラの名所が3か所あり、各地で見頃を迎えました。このうち、「番所の桜」と呼ばれるベニシダレザクラは、徐々に花開くのが特徴で、今年は例年より1週間ほど早く満開になりました。 大町市から「こんなにサクラの花に埋もれたところって、ほかに見たことない。毎年来ても飽きな