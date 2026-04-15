aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が15日までに、ユニークな誕生パーティー写真を公開した。26歳の誕生日だった11日、自身のSNSアカウントに「すべての4＼11誕生日のみなさん、お誕生日おめでとうございます。ウッセンパ（笑ってはいけないパーティー）に参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。頑張ってもできなかったように思いますが、驚くべきことに、やり遂げました」という文とともに、複数枚の写真を