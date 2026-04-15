日本企業の多くが決算期を迎える中、こと外食チェーンの決算資料でたびたび“ある番組”が取り上げられていることをご存じだろうか。その番組こそ、毎週土曜日に放送されているTBS系バラエティ番組『ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』だ。同番組といえば、過去に番組の企画をめぐってたびたび炎上騒動が起きたことは記憶に新しい。それでも、外食チェーンの多くはそんなリスクも承知の上で『ジョブチューン』へ