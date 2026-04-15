2025年に公開されたドキュメンタリー映画『女性の休日』をきっかけに、「女性の休日PROJECT」が誕生。3月8日の国際女性デーの前後には、全国各地で自主的なイベントが開催された。FRaUでは、3月5日、ジャーナリストの浜田敬子さんの呼びかけのもと、NewsPicks for WEと共同で、「女性の休日WEEK」の幕開けを飾るイベント「浜田敬子さん、鳥飼茜さん、能條桃子さんと『女性の休日』しませんか？日本をアイスランドに近づけるための