日本三大財閥と呼ばれる、三菱、三井、住友。戦後に解体され、形式上はバラバラになったものの、令和の今でも脈々と受け継がれる「グループの性格」があるという。『教養としての三菱・三井・住友』の著者、山川清弘氏が、それぞれの「性格の違い」を解説する。とにかく「大きな話」が好きな「三菱グループ」三菱、三井、住友の3グループは、戦後に解体され、形式上はバラバラになったはずです。けれども、それぞれの中心企業や関