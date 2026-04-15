久野康成氏の著書『現金10億経営会社をキャッシュリッチに変える経営戦略』（幻冬舎メディアコンサルティング）によれば、起業家は大きく2つのタイプに分かれるといいます。ひとつは「新しいアイデアに基づいて挑戦する人」。もうひとつは「過去の業界で培った知識・技術・経験を活かして始める人」です。起業において重要な要素の1つが、自分の成功を疑わない「根拠のない自信」です。とりわけ新しいアイデアに挑むベンチャー型