2025年7月にテキサス州アルバラードにある移民・税関捜査局(ICE)の拘留施設で警察官が首を撃たれた事件の裁判において、FBIが暗号化メッセージアプリ「Signal」のメッセージの復元に成功していたことが判明したとIT系ニュースサイトの404 Mediaが報じました。FBI Extracts Suspect’s Deleted Signal Messages Saved in iPhone Notification Databasehttps://www.404media.co/fbi-extracts-suspects-deleted-signal-messages-saved