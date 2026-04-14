優雅に舞う姿から「春の女神」とも呼ばれています。周南市の八代小学校で、子どもたちが大切に育ててきたギフチョウを里山に放しました。八代小学校では35年以上前から地域の人の協力を得て絶滅危惧種でもあるギフチョウの飼育・放蝶に取り組んでいます。14日は全校児童9人が今月初旬に羽化したばかりのギフチョウおよそ30匹をそっと手に乗せて、里山に放しました。卵の状態からおよそ1年間、大切にお世話を続けてきた子どもたち。