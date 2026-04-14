―行政サービスの高度化で追い風、SaaSとAIが切り拓く新たな成長領域― イランを巡る地政学的リスクへの警戒感が継続し、神経質な展開が続く東京株式市場だが、米国とイランが4月8日に2週間の停戦で合意したことで、日経平均株価は前週に3800円と週間で過去最大の上昇幅を記録。しかし、11～12日に行われた協議では米国とイランが戦闘終結に向けた合意に至らなかったことで、再び緊張感が高まっており