流通経済大柏の渡辺瞳也「上田綺世選手のような日本を代表して世界で活躍できる選手に」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・流通経済大柏vs横浜FCユースから。開幕戦で前橋育英を相手に2発と好スタートを切った流通経済大柏の背番号9・エースストライカーのFW渡辺瞳也について。プロ注目のFWは横浜FCユースに