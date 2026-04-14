千葉ロッテマリーンズは14日、6月9日にZOZOマリンスタジアムで行われる中日戦（午後6時試合開始）で、「スター・ウォーズ」をテーマにしたイベント「STAR WARS NIGHT」を開催すると発表した。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告本イベントは、最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米公開）を記念して実施されるもの。当日は球場内のビジョン