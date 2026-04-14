千葉ロッテ、6月9日に「STAR WARS NIGHT」開催 ソト「フォースを研ぎ澄ます」
千葉ロッテマリーンズは14日、6月9日にZOZOマリンスタジアムで行われる中日戦（午後6時試合開始）で、「スター・ウォーズ」をテーマにしたイベント「STAR WARS NIGHT」を開催すると発表した。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
本イベントは、最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米公開）を記念して実施されるもの。当日は球場内のビジョン映像や音楽を通じて作品の「スター・ウォーズ」の世界観を演出するほか、キャラクターに扮したファンが来場し、スタジアム全体を盛り上げる。
また、グラウンドのライト・レフトの芝生には、同映画の広告が掲出されるなど、試合前から“スター・ウォーズ一色”の空間が広がる予定だ。
ネフタリ・ソト内野手は「スター・ウォーズの壮大な世界観に包まれてプレーできるなんて最高だね。当日は僕の中のフォースを極限まで研ぎ澄まして、最高のパフォーマンスを届けたい」とコメント。「ファンのみんな、当日は銀河一の応援で僕たちにパワーを送ってほしい」と呼びかけた。
なお、昨年の「STAR WARS NIGHT」では北海道日本ハムを相手に4対0で勝利しており、今年も“フォースの力”で白星を狙う。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
本イベントは、最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米公開）を記念して実施されるもの。当日は球場内のビジョン映像や音楽を通じて作品の「スター・ウォーズ」の世界観を演出するほか、キャラクターに扮したファンが来場し、スタジアム全体を盛り上げる。
ネフタリ・ソト内野手は「スター・ウォーズの壮大な世界観に包まれてプレーできるなんて最高だね。当日は僕の中のフォースを極限まで研ぎ澄まして、最高のパフォーマンスを届けたい」とコメント。「ファンのみんな、当日は銀河一の応援で僕たちにパワーを送ってほしい」と呼びかけた。
なお、昨年の「STAR WARS NIGHT」では北海道日本ハムを相手に4対0で勝利しており、今年も“フォースの力”で白星を狙う。