暗黒の高校時代に別れを告げたら、大学デビューで彼女を作りたいところ。４年間彼女なしを貫きたくなければ、慎重にサークルを選ぶ必要があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性148名に聞いたアンケート調査を参考に「彼女を作りたければやめたほうがいいサークルの特徴」をご紹介します。【１】恋愛活動が盛んなのを通り越して、ヤリチンが多すぎる「たとえ彼女ができても、うかうかしてたらほかのメンバーに持って