グラビアアイドルでタレントの本郷柚巴が、発売中の『週刊ヤングマガジン』20号の表紙・巻頭に登場している。【写真】バッサリショートでガラリ！新境地のグラビアを披露した本郷柚巴昨年12月10日に発売した3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が大ヒットし、“グラビアシンデレラ”の愛称で親しまれる本郷。今回、ロングヘアをばっさりカットした、新たなグラビアを披露している。同誌公式サイト『ヤンマガWeb』では、この