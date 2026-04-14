本郷柚巴、ロングヘアをばっさりカット “グラビアシンデレラ”が新たな姿で登場
グラビアアイドルでタレントの本郷柚巴が、発売中の『週刊ヤングマガジン』20号の表紙・巻頭に登場している。
【写真】バッサリショートでガラリ！新境地のグラビアを披露した本郷柚巴
昨年12月10日に発売した3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が大ヒットし、“グラビアシンデレラ”の愛称で親しまれる本郷。今回、ロングヘアをばっさりカットした、新たなグラビアを披露している。
同誌公式サイト『ヤンマガWeb』では、この未公開カットも公開されている。
なお、同号の巻中グラビアには滝沢京花、巻末グラビアには夏芽すず、池田レイラが登場する。
【写真】バッサリショートでガラリ！新境地のグラビアを披露した本郷柚巴
昨年12月10日に発売した3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が大ヒットし、“グラビアシンデレラ”の愛称で親しまれる本郷。今回、ロングヘアをばっさりカットした、新たなグラビアを披露している。
同誌公式サイト『ヤンマガWeb』では、この未公開カットも公開されている。
なお、同号の巻中グラビアには滝沢京花、巻末グラビアには夏芽すず、池田レイラが登場する。