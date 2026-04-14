タンスのゲンは4月9日に、ソファスタイル・ベッドスタイル・セパレートスタイル・カウチスタイルの4Way仕様でマルチに使える「4WAYソファベッド」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、アイボリーの2色。価格は2万3999円。●快適さを高める3段階の独立リクライニング「4WAYソファベッド」は、暮らしに合わせてスタイルを変えられる4WAY仕様となっており、