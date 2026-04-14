4月13日、タレントのマツコ・デラックス（53）が、月曜レギュラーを務める情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演。10週間ぶりに番組復帰を果たしたのだが、その姿に心配の声が上がっている。マツコは同番組の2月9日放送回の生出演を欠席。電話での出演で「首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって」と明かした。さらには「病院に行ったら、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術し