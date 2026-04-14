4月13日、タレントのマツコ・デラックス（53）が、月曜レギュラーを務める情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演。10週間ぶりに番組復帰を果たしたのだが、その姿に心配の声が上がっている。

マツコは同番組の2月9日放送回の生出演を欠席。電話での出演で「首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって」と明かした。さらには「病院に行ったら、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と主治医から“手術勧告”を受けていたと明かし、休養に入っていたのだ。

番組復帰の日、「マツコさん、お帰りなさい」とスタジオに迎えられると、マツコは「本当にもうね、もう労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて、ほんとにごめんなさい。ほんとに働きたくないんですけども」と“通常運転”の返し。休養中も番組を見ていたといい、「ほんとしょぼいね。びっくりしちゃった」と変わらぬ毒舌も披露した。

“マツコ節”全開で久々にスタジオに姿を見せたマツコだが、視聴者が目を見張ったのはその“激ヤセ”ぶりだった。以前と比べて顔周りや顎のラインがスッキリしていて、体のラインもひとまわり小さくなったように見えたため、視聴者からは《だいぶ痩せた？》などと心配する声が上がったのだ。

また、同番組で共演する株式評論家でタレントの若林史江（48）が放送後、自身のXに《来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww》とのコメントとともに、楽屋でのマツコとのツーショット写真を投稿。ところが、写真のマツコは、光の加減もあってか、目の下やほうれい線、顎のラインが黒く影になっていたため、さらに心配する声で溢れた。

《めちゃくちゃ具合悪そう》

《マツコさん？？女優ライトがないとはいえ 顔色が悪いけど大丈夫なんかな？？》

《5時に夢中の月曜日はこのお二人じゃないと！ でもマツコさん、病み上がりでちょっと顔色悪そう。。。》

《マツコ氏顔色良くないのが気になる。大丈夫かな》

昨年から“不運続き”だったマツコ。

昨年1月、マツコが当時所属していた事務所『ナチュラルエイト』の女社長・О氏が所属タレントのギャラを中抜きして”失踪”していたことが週刊文春によって報じられた。その後、7月に同事務所に所属していた有働由美子（57）、くりぃむしちゅーの上田普也（55）、有田哲平（55）と共に、新事務所を設立したのだが、

「不足しているという所属タレントのギャラの総額は10億円を超える可能性があるといいます。O氏に裏切られたショックと怒りの強さゆえ、マツコさんをはじめ所属タレントたちは損害賠償請求を検討しているそうです」（芸能記者）

7月には、『アウト×デラックス』（フジテレビ系）で長年共演し、親交も深かった遠野なぎこさん（享年45）が自宅で遺体として発見された。

「警察の見解で死因は事故死とされており、かねて遠野さんのことを気にかけていたマツコさんもショックを受けたことだと思います」（前出・芸能記者）

不運は身体にも及んでいて――。

8月、北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコは北海道で開催されるイベントに参加予定だったが、羽田空港に向かう途中で腰から臀部にかけた関節を亜脱臼したため、出席を断念。3日後の収録予定だった『5時に夢中!』も欠席せざるを得なかった。

心労の絶えないマツコ。復帰に歓喜するファンも多いが、今はただ、無理せず元気な姿を見せてくれることを願うばかりだ。