ふかふかな物を見ると、つい前足でふみふみしたくなってしまう猫ちゃんは多いもの。そんな猫ちゃんの『ふみふみ職人』の光景に、1500万表示を超える反響が寄せられています。猫ちゃんがベッドを踏みしめている姿をタイムラプスで撮影した光景には、「見事なふみ仕事ですね」「可愛すぎるw」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：ふみふみとベッドを踏み続ける猫を『タイムラプス』で撮影した結果…可愛すぎて笑