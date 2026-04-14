ふかふかな物を見ると、つい前足でふみふみしたくなってしまう猫ちゃんは多いもの。そんな猫ちゃんの『ふみふみ職人』の光景に、1500万表示を超える反響が寄せられています。猫ちゃんがベッドを踏みしめている姿をタイムラプスで撮影した光景には、「見事なふみ仕事ですね」「可愛すぎるw」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：ふみふみとベッドを踏み続ける猫を『タイムラプス』で撮影した結果…可愛すぎて笑ってしまう光景】

『ふみふみ職人』の仕事風景が可愛すぎると絶賛！

ある日、Instagramアカウント『ねまきねこ@ふわこは』にキジトラ猫のふわりちゃんの『仕事風景』が投稿されました。そこには緑色のペット用ふわふわベッドを足で揉むふわりちゃんの姿が。丸いベッドの形に添って、円のふちを移動しながら延々と歩いていたといいます。

時計回りに移動しながら踏んでいたと思ったら、今度は方向転換して反対回りにベッドを踏み始めるふわりちゃん。その丁寧な仕事に、ふみふみ職人ふわりちゃんのこだわりを感じます。

ふわふわベッドを踏み続けた結果…

そんなふみふみ職人の仕事風景を見せてくれたふわりちゃん。ベッドを踏んでいたのはこの日だけではなかったそうで、気が付くとベッドの上に乗ってベッドを揉むお仕事をしているのだとか。そんなふわりちゃんの真面目な仕事によって、ベッドは買った時に比べて平らになってきたそう。きっと、コツコツと踏み続けてきたふわりちゃんのベッドは、寝心地バツグンな高級ベッドになっていることでしょう。

ふわりちゃんがベッドを踏み歩く光景には、たくさんの人から絶賛のコメントが寄せられることに。「丁寧なふみふみ職人ｗ」「ヴヴヴって音してそうw」という感想のほかに、「たまにちょっと休むの可愛すぎる」と、ふわりちゃんの動作に癒やされる人も続出しています。

Instagramアカウント『ねまきねこ@ふわこは』では、そんなふみふみ職人ふわりちゃんのベッド作りの様子や、黒トラ猫・琥珀くんとの和やかな日常風景が投稿されていますよ。

ふわりちゃん、琥珀くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねまきねこ@ふわこは」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。