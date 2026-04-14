大幅刷新！ 最安グレードの仕様とは？近年の自動車市場ではSUVやミニバンの人気が高まり、セダンの存在感は以前ほど目立たなくなっているのが実情です。しかしその一方で、走りの質や運転の楽しさを重視する層からは、セダンに対する根強い支持が続いています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”レクサス新型「スポーツセダン」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）静粛性や燃費性能といった要素が重視される時代であ