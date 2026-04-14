大幅刷新！ 最安グレードの仕様とは？

近年の自動車市場ではSUVやミニバンの人気が高まり、セダンの存在感は以前ほど目立たなくなっているのが実情です。

しかしその一方で、走りの質や運転の楽しさを重視する層からは、セダンに対する根強い支持が続いています。

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静粛性や燃費性能といった要素が重視される時代であっても、ドライバーの感性に訴えかけるセダンは確かに存在しています。

その代表的な存在のひとつが、レクサスのスポーツセダン「IS」です。このモデルは2026年1月8日に一部改良を受け、新たな仕様として販売が開始されました。

すでに2025年9月の段階で改良内容が公表されていたこともあり、正式な発売を待ち望んでいたユーザーも少なくありませんでした。

この改良では、全面的な刷新というよりも、従来モデルの完成度をさらに引き上げることに主眼が置かれています。

長年培われてきた基本性能をベースに、細部にわたる見直しが行われており、いわば「熟成」を感じさせる進化と言えるでしょう。

そのなかでも特に注目したいのが、シリーズのなかで最も手が届きやすい価格帯に設定された「IS300h（エントリーモデル）」です。

ISの歴史は1999年に初代モデルが登場したことにさかのぼります。FRレイアウトを採用したスポーツセダンとして独自の立ち位置を築き、長年にわたり進化を重ねてきました。

現在販売されているモデルは2013年に登場した3代目をベースとしており、2020年の大幅改良を経て、その完成度をさらに高めています。

そして、この改良では内外装の印象を刷新するほか、細かな部分に手が加えられています。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1840mm×全高1435mmとなっており、改良前と比較して全長がわずかに延長されています。これにより、より伸びやかで安定感のあるプロポーションが実現されています。

フロントデザインは低重心かつワイドな印象を強める方向でブラッシュアップされ、スポーティさが一段と際立っています。

また、新デザインのアルミホイールの採用など、一見すると気づきにくい部分にも手が加えられており、全体として引き締まった印象に仕上がっています。

室内空間に目を向けると、質感の向上に対するこだわりが感じられます。センターコンソール上部やスタートスイッチ周辺には、竹繊維を織り込んだ「Forged bamboo」が採用されており、自然素材の温かみと先進的なデザインが融合しています。こうした素材選びは、レクサスならではの独自性を強く印象づける要素となっています。

日本仕様のパワートレインはハイブリッドに統一されており、設定されるのはIS300hのみです。

2.5リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたシステムを採用し、駆動方式はFRとなっています。

この構成により、滑らかな加速とバランスの取れた走行性能を両立しています。燃費性能も優れており、WLTCモードで17.6km／Lという数値を実現しています。

エントリーモデルであるIS300hであっても、装備内容は非常に充実しています。ヘッドランプには単眼LEDが採用され、足元には18インチのアルミホイールが装着されています。

内装にはL texと呼ばれる合成皮革シートが使用され、ブラックとヘーゼルの2色が用意されています。

さらに、12.3インチのセンターディスプレイやデジタルメーター、本革ステアリングなどが標準装備されており、価格帯を考えると高い満足感が得られる内容となっています。

安全性能についても抜かりはありません。「Lexus Safety System＋」をはじめとする先進的な運転支援機能が搭載されており、渋滞時の運転をサポートするアドバンストドライブなども利用可能です。これにより、日常の運転から長距離移動まで、安心してドライブを楽しむことができます。

なお、IS300hの価格（消費税込み）は580万円に設定されており、最上級グレードである「F SPORT Mode Black V」との価格差は95万円となっています。