81年前、広島で被爆した人たちの中には台湾出身の人たちもいました。そのうち、今も存命なのは10人以下となりました。これまでほとんど語られてこなかった、台湾の被爆者を取材しました。広島から南西に約1500キロ。台湾・高雄市にある博物館。ここには、台湾がたどってきた戦争の歴史が展示されています。■館長「こちらは、台湾の日本統治時代に関するものです。」並べられていたのは、台湾の人々が日本兵として戦った証。日