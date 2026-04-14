WordPressのプラグイン開発を行っていた会社「Essential Plugin」の保有する31種類のプラグインにバックドアが仕込まれた経緯について、ウェブエンジニアのオースティン・ギンダー氏がブログで公開しました。Someone Bought 30 WordPress Plugins and Planted a Backdoor in All of Them.https://anchor.host/someone-bought-30-wordpress-plugins-and-planted-a-backdoor-in-all-of-them/「WordPress.orgのプラグインチームから『