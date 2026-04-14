自転車の盗難被害を防ごうと13日、防府市の高校生や警察などが街頭活動をしました。（生徒）「鍵しめ、ヘルメットお願いします。」活動したのは防府商工の生徒9人と防府市の職員、それに防府警察署の署員らです。JR防府駅の近くにある駐輪場でカギをかけていない自転車を見つけると、生徒らは施錠を呼びかける紙をハンドルに取り付けていきました。2025年度、県内で自転車の盗難被害は983件あり、このうち821件、およそ83％はカギ